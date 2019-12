Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confirmou hoje os regressos de Zé Luís e Nakajima para o encontro com o Paços de Ferreira, uma equipa "bem organizada", na 12.ª jornada da I Liga de futebol.

"Romário [Baró] não está disponível, Zé Luís e Nakajima já estão", disse Conceição, em conferência de imprensa.

Apesar do favoritismo e do histórico positivo em jogos entre as duas equipas a favor do FC Porto, o técnico dos 'azuis e brancos' não espera facilidades.