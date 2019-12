Clima

As centrais a carvão de Sines e Pego são as principais instalações emissoras de dióxido de carbono em Portugal, denunciou hoje a associação ambientalista Zero, a propósito do início, na segunda-feira, da cimeira sobre Alterações Climáticas, em Madrid.

De acordo com a Zero, as emissões destas centrais foram responsáveis por 15% do total de emissões de dióxido de carbono-equivalente (medida internacional que expressa a quantidade de gases de efeito estufa como dióxido de carbono) registadas em Portugal em 2017.

A situação mostra a urgência de substituir estas instalações por "centrais de ciclo combinado a gás natural", numa primeira fase, e depois, "por fontes de energia limpa", defende a associação em comunicado hoje divulgado, sublinhando a importância da concretização do anúncio do Governo de encerrar todas as centrais que recorrem a carvão até 2030.