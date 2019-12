Actualidade

O surfista português Frederico 'Kikas' Morais foi hoje eliminado da Vans World Cup of Surfing, prova de 10.000 pontos do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), disputada no Havai.

'Kikas' ficou no terceiro lugar da quinta bateria da terceira ronda, com uma pontuação de 9 pontos, apenas menos 0,07 pontos que o segundo classificado, o havaiano Cody Young (9,07 pontos), e 0,10 pontos atrás do vencedor do 'heat', o francês Michel Bourez (9,10), que seguiram ambos em frente.

Tal como o atleta luso, também o brasileiro Ian Gouveia (4,27) foi afastado do campeonato que decorre em Sunset Beach, e que é a segunda 'perna' da famosa Triple Crown of Surfing, ao ficar na quarta posição.