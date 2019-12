Actualidade

O primeiro-ministro timorense defendeu hoje a elevada despesa do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, contestada até pelas bancadas do Governo no parlamento, considerando-a necessária para melhorar as condições de vida no país.

"Apesar de ambiciosa e arrojada, a proposta orçamental que se apresenta não deixou de tomar em consideração os riscos que à mesma estão associados, nomeadamente em matéria de sustentabilidade do Fundo Petrolífero", afirmou Taur Matan Ruak, que falava no arranque do debate na generalidade da proposta do OGE para 2020.

"Porém, preponderou o reconhecimento da necessidade de continuar a apostar na realização de investimentos estratégicos para a sustentabilidade da nossa economia e do futuro do nosso país, bem como a necessidade de reforçar o investimento público destinado ao desenvolvimento local e comunitário, determinante para a coesão territorial e para a melhoria das condições de vida da nossa população", disse.