Actualidade

O Governo timorense quer recuperar em 2020 os níveis de investimento público anteriores ao impasse político posterior às eleições de 2017, que obrigaram a um voto antecipado no ano passado, disse hoje o primeiro-ministro.

"Este é um orçamento novo, para um tempo novo, marcado por mudanças que impõem a todos um melhor planeamento, acompanhamento, monitorização e avaliação dos resultados alcançados em cada exercício orçamental", afirmou Taur Matan Ruak, no início do debate na generalidade da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 no Parlamento Nacional timorense.

"A aprovação da proposta de Orçamento Geral do Estado para 2020 representará assim mais um passo no caminho da modernização da gestão das finanças públicas, estabelecendo uma ligação direta entre planeamento estratégico de longo prazo e o planeamento de curto prazo", disse.