O Estado timorense só tinha executado até final de novembro 68% do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2019, de acordo com dados do Portal da Transparência do Ministério das Finanças de Timor-Leste.

Em concreto, o Estado tinha executado cerca de mil milhões (907,34 milhões de euros) dos 1,48 mil milhões de dólares (1,34 mil milhões de euros) orçamentados, com a execução a subir para 77% se contabilizados os compromissos já assumidos.

Em termos de categorias, as taxas de execução mais baixas são de capital menor (32%), de capital de desenvolvimento (47%) e de despesas de contingência (52%), seguindo-se bens e serviços (68%), salários (81%) e transferências públicas (89%).