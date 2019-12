Actualidade

O secretário-geral da União Democrática Timorense (UDT), Francisco David Xavier Carlos, assumiu hoje as funções de deputado no Parlamento Nacional, em substituição do ex-presidente Gilman dos Santos, que morreu no mês passado.

Francisco Carlos assumiu funções no início da sessão plenária desta manhã, que marcou igualmente o arranque do debate na generalidade da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE).

Gilman dos Santos, de 63 anos, morreu no dia 26 de novembro no Hospital Nacional Guido Valadares, para onde foi levado depois de se ter sentido mal em casa.