Actualidade

Dezenas de milhares de pessoas foram retiradas nas Filipinas das zonas ameaçadas pelo tufão Kanmuri, que deverá tocar terra na madrugada de terça-feira, foi hoje anunciado.

De acordo com as previsões, a tempestade vai atingir primeiro o extremo sudeste de Luzon, a maior ilha do arquipélago, e causar intensas chuvadas. O Kanmuri regista rajadas a 185 quilómetros por hora, o que deverá afetar nomeadamente as provas dos Jogos do Sudeste Asiático, na região de Manila.

Cerca de 70 mil pessoas deixaram já as suas casas na região de Bicol, a primeira zona na trajetória do Kanmuri.