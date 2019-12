Actualidade

Pelo menos 20 pessoas morreram durante o fim de semana, em confrontos entre narcotraficantes e as forças de segurança ocorridos no norte do México, perto da fronteira com os Estados Unidos, disseram as autoridades.

Após 24 horas de tiroteio, "14 traficantes foram abatidos, quatro membros da polícia estatal morreram, bem como dois civis não armados, sequestrados e assassinados pelos traficantes", declarou o governador do estado de Coahuila, Miguel Angel Riquelme, em comunicado.

A polícia pediu a intervenção dos militares quando vários veículos, ocupados por pessoas fortemente armados, circulavam pela localidade Villa Union.