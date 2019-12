Actualidade

Cinco pessoas morreram no domingo, no sudeste da França, como resultado das fortes chuvas e inundações registadas naquela região, anunciou a prefeitura do departamento de Var.

Após a descoberta dos corpos de dois homens, que tinham ido ver como estavam os seus animais, o Ministério do Interior informou da morte de três elementos das equipas de resgate, que seguiam de helicóptero para uma missão de reconhecimento.

"Quando o helicóptero EC145 seguia em direção a Le Luc - Le Cannet (Var) para uma missão de reconhecimento e resgate, as ligações de rádio e radar foram interrompidas. Apesar dos importantes esforços de busca iniciados, os três ocupantes do helicóptero foram encontrados mortos perto da cidade de Rove ", indica a nota.