Actualidade

O grupo TUI prevê abrir em 2020 o seu oitavo hotel em Cabo Verde, um megaempreendimento turístico de 575 quartos, com parque aquático e cinco piscinas, distribuído por 108.000 metros quadrados de praia na ilha da Boa Vista.

De acordo com uma informação do grupo alemão TUI consultada pela Lusa, trata-se do primeiro clube Magic Life em Cabo Verde, um tipo de empreendimento turístico com todo os serviços incluídos, como programas desportivos e de entretimento, cuja abertura está já programada para o inverno de 2020/2021.

Este resort, em construção na praia de Chaves, ilha da Boa Vista, será também o primeiro deste género na África ocidental, juntando-se a outros 16 clubes Magic Life da TUI em Espanha, Grécia, Turquia e Norte de África.