O historiador Gilberto Fernandes aborda no seu primeiro livro a história da 'Nação Peregrina' e a influência do Estado Novo na formação da diáspora portuguesa na América do Norte.

"Há vários estudos e ainda há muitos por fazer sobre a história da emigração, mas existem muito poucos sobre a história da formação da diáspora ou de comunidades transnacionais, pelo menos na abrangência que este livro traz", disse à agência Lusa Gilberto Fernandes, de 40 anos, natural de Lisboa, no Canadá desde 2004.

'This Pilgrim Nation - The Making of the Portuguese Diaspora in Postwar North America' (Esta Nação Peregrina - A Criação da Diáspora Portuguesa no pós-guerra da América do Norte) surge na sequência da investigação da tese de doutoramento na Universidade de York de Gilberto Fernandes, completado em 2009.