Actualidade

As notícias sobre as alterações climáticas em Portugal e Espanha privilegiam "o discurso político ou técnico em detrimento da sociedade civil", concluiu uma investigação do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (UC).

De acordo com uma nota da UC enviada hoje à agência Lusa, o estudo teve como objetivo "analisar a cobertura mediática ibérica sobre mudanças climáticas para discutir melhor a sua influência no envolvimento do público com o tema".

Foram examinadas perto de meio milhar de notícias 'online' - 217 em Portugal e 232 em Espanha --, publicadas em 2017 e 2018 em vários órgãos de comunicação social de âmbito nacional.