O Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique cresceu 2% no terceiro trimestre deste ano face ao período homólogo, o que significa que a economia moçambicana desacelerou pelo terceiro trimestre consecutivo, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) do país.

No primeiro trimestre deste ano, o PIB tinha registado um crescimento homólogo de 2,5%, que recuou para 2,3% no segundo trimestre e depois para 2%, de acordo com o boletim trimestral Contas Nacionais do INE.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia moçambicana cresça este ano 2,1%.