Actualidade

A presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ) defendeu hoje, em Lisboa, que as políticas públicas "não podem ignorar" as dificuldades de sobrevivência das empresas de comunicação, nem o desemprego registado no setor.

"A existência de uma imprensa livre e independente é essência da democracia. Os media desempenham uma relevante função social de escrutínio e vigilância, com garantias de pluralismo e diversidade, rigor e isenção", afirmou Sofia Branco, que falava na conferência "Financiamento dos Media", organizada pelo sindicato e que decorre hoje em Cascais.

Assim, defendeu, "as políticas públicas não podem ignorar as dificuldades de sobrevivência das empresas de comunicação, nem o crescente desemprego entre os jornalistas".