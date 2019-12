Actualidade

Os Estados Unidos vão restabelecer as tarifas sobre as importações de aço e alumínio provenientes do Brasil e da Argentina, anunciou hoje o Presidente dos EUA, Donald Trump.

O Governo norte-americano invoca a desvalorização das moedas destes dois países, e os danos provocados em vários setores produtivos dos Estados Unidos, para restaurar as tarifas alfandegárias sobre aqueles dois produtos, que tinham sido removidas no âmbito de prévias negociações comerciais bilaterais.

"O Brasil e a Argentina desvalorizaram enormemente as suas moedas, o que não é bom para os nossos agricultores", escreveu Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter.