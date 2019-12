Actualidade

Maputo, 02 dez 2019 ( Lusa) - O partido Nova Democracia pondera processar o Estado moçambicano por violações dos direitos humanos na "detenção ilegal", por 46 dias, de 18 militantes membros na província de Gaza, sul de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte partidária.

"Como partido, claramente ponderamos [um processo contra o Estado]. Este jovens perderam muito durante este tempo e há traumas que não se podem resolver com uma solução minimalista [a liberdade provisória]", declarou Quitéria Gueringuane, mandatária nacional da Nova Democracia.

Os 18 membros do partido Nova Democracia (ND, oposição), estiveram encarcerados por 46 dias em Moçambique, após terem sido detidos no distrito de Chókwè, no dia da eleições gerais (15 de outubro), alegadamente por falsificação de credenciais.