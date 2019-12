Sporting

O antigo coordenador de segurança da Academia de Alcochete disse hoje que o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho reuniu com o 'staff' um dia antes do ataque, perguntando "se estavam com ele, acontecesse o que acontecesse".

A revelação foi feita por Ricardo Gonçalves, à data dos factos coordenador de segurança e operações da Academia de Alcochete, na sétima sessão do julgamento da invasão à academia, em 15 de maio de 2018, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

A testemunha relatou que o antigo presidente do clube, um dos 44 arguidos no processo e que hoje marca presença no tribunal, reuniu em 14 de maio de 2018, na academia de Alcochete, com elementos do 'staff' de apoio à equipa principal do Sporting, após o jogo na Madeira, com o Marítimo, que a equipa 'leonina' perdeu por 2-1, falhando a possibilidade de se qualificar para a Liga dos Campeões.