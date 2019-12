Actualidade

O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola José Filomeno "Zenu" dos Santos, filho do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, começa a ser julgado pelos crimes de peculato e branqueamento de capitais no próximo dia 09, anunciou fonte judicial.

Segundo uma nota da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, o julgamento, onde são também arguidos o antigo governador do Banco Nacional de Angola Valter Filipe da Silva, o empresário Jorge Gaudens Pontes Sebastião e o ex-diretor do Departamento de Gestão de Reservas do BNA António Samalia Bule Manuel, deverá ter início às 09:00.

O julgamento esteve inicialmente agendado para 25 de setembro mas foi adiado na altura por indisponibilidade da defesa de Valter Filipe da Silva.