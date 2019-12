Actualidade

O Orçamento da Câmara do Funchal para 2020, no valor de 107,7 milhões de euros, foi hoje chumbado na Assembleia Municipal, mas as Grandes Opções do Plano foram aprovadas, colocando o executivo perante uma situação inédita.

"Na prática, votando contra o orçamento, estão a tentar tirar e bloquear a ação desta Câmara, estrangulando financeiramente a forma de implementar as obras que reconhecem, porque votaram a favor das Grandes Opções do Plano", afirmou o presidente da autarquia, Miguel Gouveia, da coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!).

O chefe do executivo destacou, particularmente, os votos contra do PSD (17 deputados) e do CDS-PP (três deputados), embora o orçamento tenha sido chumbado também pelos restantes partidos da oposição - PCP, JPP e PTP, cada um com um representante, bem como pelo deputado independente (ex-MPT).