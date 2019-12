Actualidade

O proTejo - Movimento pelo Tejo disse hoje estar expectante com as garantias do ministro do Ambiente e da Ação Climática de que a emergência no caudal do Tejo "está ultrapassada" e que as negociações com Espanha estão encaminhadas.

Em declarações à TSF, o ministro João Matos Fernandes disse hoje que a evolução do caudal do Tejo está a ser favorável, sublinhando que no domingo já tinha chegado à quota 114.

Por esse motivo, o governante ressalvou assegurou que a "emergência" no caudal do Tejo "está ultrapassada" e adiantou que terá oportunidade de falar sobre o assunto com a ministra da Transição Ecológica espanhola, Teresa Ribera, na quarta-feira, no Conselho de Ministros em Bruxelas.