Actualidade

A eurocidade Chaves-Verín vai medir fluxos turísticos e conhecer as opiniões e necessidades dos turistas destas localidades de Portugal e Espanha, através de um projeto inédito que visa melhorar a oferta e ter informação estatística sobre destino de fronteira.

"É importante ter informação estruturada que nos permita tomar melhores decisões no futuro para que haja a estruturação do produto e capacidade de comunicar melhor com os clientes", explicou o presidente da eurocidade Chaves-Verín e da Câmara de Chaves, no distrito de Vila Real, Nuno Vaz.

A apresentação pública do projeto decorreu hoje na sede do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Eurocidade Chaves-Verín, instalada na antiga alfândega espanhola, na zona da fronteira entre os dois países, e juntou responsáveis dos dois países e empresários do setor turístico.