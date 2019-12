Actualidade

Um novo ataque armado contra um autocarro, no Centro de Moçambique, provocou hoje dois feridos ligeiros na Estrada Nacional 1 (EN1), disseram hoje à Lusa fontes locais.

O autocarro foi atingido por uma "rajada de balas" ao longo do perfil lateral, do lado do passageiro, junto a Muda Serração, distrito de Gondola, na província de Manica, poucos minutos depois de ter retomado a marcha na viagem iniciada no Norte e com destino a Maputo.

O transporte foi alvejado em Ponte Nova, no mesmo local onde na sexta-feira já tinha sido atacado um outro autocarro.