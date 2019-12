Actualidade

Alunos de várias escolas da Praia, juntamente com a Banda Militar cabo-verdiana, realizam terça-feira um 'flash mob' para assinalar o Dia Nacional da Morna, género musical que deverá ser elevado a património da humanidade na próxima semana.

Segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a iniciativa visa celebrar a morna, bem como aos seus compositores, intérpretes e músicos, nas "vésperas da consagração da Morna a Património Cultural e Imaterial da Humanidade", pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

A 'flash mob' acontecerá na Praça do Memorial Amílcar Cabral, no centro da Praia, pelas 10:00 locais (mais uma em Lisboa), e envolverá, além da Banda Militar, alunos de escolas do ensino primário e secundário, que vão dar corpo a mornas históricas, como "Lua nha testemunha", "Nôs morna", "Partida" ou "Sodade".