Actualidade

O número de veículos colocados em circulação de janeiro a novembro deste ano totalizou 245.130, uma descida de 2,9% face ao mesmo período de 2018, anunciou hoje a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Em comunicado, a associação refere que em novembro deste ano foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 19.533 veículos automóveis, ou seja, menos 1,3% do que em igual mês do ano anterior.

No que respeita aos automóveis ligeiros de passageiros, em novembro foram matriculados em Portugal 16.400, mais 5,8% do que no mesmo mês do ano passado.