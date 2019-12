Sporting

O antigo coordenador de segurança da Academia de Alcochete foi esta tarde confrontado com declarações prestadas na fase de inquérito, admitindo que se esqueceu de alguns "detalhes", após um advogado apontar contradições no depoimento efetuado hoje em tribunal.

Ricardo Gonçalves, à data dos factos coordenador de segurança e operações da Academia de Alcochete, está a ser ouvido na sétima sessão do julgamento da invasão à academia leonina, em 15 de maio de 2018, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

Durante a inquirição, que se iniciou de manhã e prossegue na tarde de hoje, o advogado Miguel Matias pediu ao coletivo de juízes que a testemunha fosse confrontada com os três depoimentos prestados, quer à GNR, quer à procuradora do Ministério Público Cândida Vilar, titular do processo, na fase de inquérito, alegando "contradições e discrepâncias" face ao depoimento prestado hoje.