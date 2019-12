Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou hoje que o Tratado de Lisboa introduziu "saltos qualitativos" na construção europeia como o chamado artigo 7.º, que permite avaliar o cumprimento do Estado de direito pelos Estados-membros.

O ministro, que falava na conferência "10 Anos do Tratado de Lisboa e da Carta dos Direitos Fundamentais", organizada pelo Instituto Diplomático, salientou desde logo que o Tratado, assinado em 2007 e em vigor desde 2009, "encerrou uma crise institucional muito profunda" aberta com a rejeição da chamada Constituição Europeia, de 2004.

Santos Silva apontou depois como "avanços consistentes" do Tratado de Lisboa duas "inovações muito importantes" em matéria de "natureza democrática da União e de respeito pelos direitos fundamentais": "a inscrição da Carta dos Direitos Fundamentais como peça do tratado", o que a tornou "juridicamente vinculativa para todos os Estados-Membros", e a consagração do artigo 7.º.