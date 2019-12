Actualidade

A circulação de trânsito no Itinerário Complementar (IC) 19 no sentido Sintra-Lisboa encontra-se normalizada desde as 18:20, após ter estado condicionada durante cerca de duas horas devido a dois acidentes, avançou à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo o centro de controlo de tráfego da IP, empresa concessionária do IC19, os condicionamentos de trânsito no sentido Sintra-Lisboa, que limitaram a circulação apenas à berma da estrada, "estão resolvidos" desde cerca das 18:20.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), estiveram envolvidas três viaturas em cada um dos acidentes.