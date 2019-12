OE2020

A ministra da Modernização do Estado e Administração Pública vai reunir-se na próxima semana, nos dias 09 e 11, com os sindicatos que representam os trabalhadores da Função Pública sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

"Confirmamos que as reuniões com os sindicatos são nos dias 09 e 11 sobre o Orçamento do Estado", confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério da Modernização do Estado e Administração Pública.

A informação foi avançada pelo jornal 'online' Eco, que adiantou que a ministra Alexandra Leitão enviou hoje uma convocatória aos sindicatos para reuniões na próxima semana, destinada a debater as medidas que constarão no Orçamento do Estado para o próximo ano relativas à Função Pública.