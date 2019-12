Actualidade

O Presidente da República alertou hoje para o sentimento de "impaciência cívica" com o tempo da investigação judicial e defendeu que a justiça tem de ser "implacável no combate à criminalidade, sem exceções".

Marcelo Rebelo de Sousa deixou estas mensagens numa intervenção de vinte minutos na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, após uma visita a estas instalações, fechada à comunicação social.

O chefe de Estado congratulou-se com "a compreensão da necessidade de mais meios nesta instituição como noutras encarregadas da investigação em matéria criminal" por parte do Governo e realçou que "cerca de 220 novos efetivos estarão ao serviço de Portugal nesta instituição até ao fim do próximo ano".