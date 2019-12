Actualidade

Duas curtas-metragens portuguesas, "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", e "Purpleboy", estão nomeadas para os prémios Annie, atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.

De acordo com o sítio 'online' da organização, os dois filmes estão numa das 32 categorias do prémio, que abrangem desde melhor filme, argumento, voz, personagem, design, a outras categorias técnicas do cinema de animação.

"Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", filme da realizadora Regina Pessoa, é distribuído e promovido pela Agência da Curta Metragem e coproduzido entre Portugal (Abi Feijó, Ciclope Filmes), França (Reginald de Guillebon, Les Armateurs) e Canadá (Julie Roy, ONF).