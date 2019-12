Bola de Ouro

João Félix, de 20 anos, foi hoje terceiro classificado no Troféu Kopa da revista francesa France Football, galardão para o melhor futebolista do Mundo em 2019 com menos de 21 anos.

Cinco dias depois de ser eleito 'Golden Boy' pelo jornal italiano Tuttosport, o avançado que no último defeso trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros foi batido pelo holandês Matthijs De Ligt (Ajax/Juventus), o vencedor, e o inglês Jason Sancho (Borussia Dortmund), segundo.

Félix estava também nos 30 nomeados para a Bola de Ouro, prémio para o melhor jogador do ano, tendo acabado no 28.º lugar, numa lista em que Bernardo Silva foi nono e Cristiano Ronaldo está também no 'top 10', pela 13.ª vez.