O Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) aprovou, com 19 votos a favor, três contra e três abstenções, a proposta apresentada pelo presidente da instituição, António Fernandes, em que se prevê que as atuais seis escolas (Escola Superior Agrária, Superior de Tecnologia, Superior de Saúde, Superior de Educação, Superior de Artes Aplicadas e Superior de Gestão, esta última com sede em Idanha-a-Nova) vão dar origem a quatro novas escolas.

O presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, sublinha que a escolha deste cenário no âmbito do processo de reestruturação organizacional do IPCB não tem qualquer justificação económica e financeira e adianta que, nesta redução de seis para quatro escolas, a instituição "vai apenas poupar em dois diretores de duas escolas".