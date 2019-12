Bola de Ouro

O futebolista português Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor do prémio, ficou pela 12.ª vez, e nona consecutiva, no pódio da Bola de Ouro da revista francesa France Football, ao ser terceiro na edição de 2019.

O jogador da Juventus só foi batido pelo argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, que se isolou-se na liderança do 'ranking', com mais um troféu do que o 'capitão' luso, e o holandês Virgil van Dijk, do Liverpool.

Ronaldo termina no pódio consecutivamente desde 2011, sendo que, desde 2007, só falhou os três primeiros em 2010, ano em que os três primeiros lugares foram para jogadores do FC Barcelona (Messi, Andrés Iniesta e Xavi Hernández).