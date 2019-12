COP25

O Rei Felipe VI de Espanha pediu hoje determinação na luta contra a crise climática aos chefes de Estado e de Governo presentes na cimeira do clima da ONU de Madrid (COP25).

"Nenhuma fronteira pode proteger-nos dos efeitos das alterações climáticas. Devemos atuar com liderança e determinação", afirmou o monarca, na receção que ofereceu, juntamente com a rainha Letizia, no Palácio Real, aos líderes mundiais e aos chefes das delegações participantes na COP25, que começou hoje na capital espanhola e termina em 13 de dezembro.

Segundo Felipe VI, "não há tempo para duvidar" dos efeitos do aquecimento do planeta e há "muito trabalho por fazer", sendo possivelmente necessárias "várias gerações" para realizá-lo.