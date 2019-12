Actualidade

O maior partido da oposição timorense criticou hoje a incapacidade do Governo e "a mediocridade" de alguns dos seus membros, considerando despesista a proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, em trâmite parlamentar.

"O Governo pede muito dinheiro, mas não consegue executar. Não tem capacidade de execução, a economia não tem capacidade de absorver. A economia depende das despesas públicas, mas com fraca execução, o desempenho económico é fraco", afirmou o líder da bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Aniceto Guterres Lopes.

O deputado do maior partido com assento parlamentar, na oposição, referiu que a estrutura do OGE para 2020 destina 73% dos gastos a despesas recorrentes, o que significa "que se investe mais em despesas de consumo do que de crescimento económico".