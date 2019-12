Actualidade

O presidente da Câmara do Porto garantiu que a partir de janeiro a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto passa a ter "selo de exclusividade" na cidade e que os operadores privados vão deixar "de receber qualquer receita".

"A partir do dia 01 de janeiro, a questão do selo de exclusividade da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) na cidade do Porto fica garantida (...) Fica assente e, hoje mais uma vez reafirmado que, a partir do dia 01 de janeiro, toda a receita é receita que não é distribuível", disse Rui Moreira, na segunda-feira.

O autarca, que falava na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto, adiantou que os seis municípios (Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo) solicitaram ao Governo que "o início do contrato [interadministrativo de delegação de competências] fosse concomitante com a aprovação" do Tribunal de Contas.