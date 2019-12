Actualidade

Um dos partidos da coligação do Governo considerou hoje ser "dever moral" dos deputados reduzir a "proposta elevadíssima" do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, em debate no parlamento.

"O OGE tem um montante muito elevado, muito elevado. E o Parlamento tem dever moral de fazer uma redução", afirmou o deputado Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) Luis Roberto da Silva.

O KHUNTO, o Partido Libertação Popular (PLP) e o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) integram a coligação Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), que suporta o atual Governo.