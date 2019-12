Actualidade

A passagem do tufão Kammuri, com rajadas superiores a 230 quilómetros por hora, obrigou ao encerramento temporário do aeroporto internacional de Manila, na segunda-feira à noite, informaram as autoridades.

"As companhias aéreas e as autoridades decidiram fechar o aeroporto internacional de Manila", disse o diretor do aeroporto, Ed Monreal.

O tráfego neste aeroporto deve estar suspenso entre as 11:00 e as 23:00 de hoje, explicou.