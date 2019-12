Actualidade

O primeiro-ministro timorense disse hoje que, pela primeira vez, são os deputados dos partidos da coligação do Governo que se mostram mais críticos e "agressivos" sobre a proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020.

"É uma diferença grande. Normalmente quando se discute o OGE as bancadas que sustentam o Governo defendem a proposta do Governo e a oposição critica", disse Taur Matan Ruak, numa intervenção no parlamento.

"Mas agora, são os próprios deputados que sustentam o Governo que se mostram agressivos. Se calhar é uma oportunidade de fortalecer a democracia", afirmou.