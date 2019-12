Actualidade

O primeiro-ministro timorense anunciou hoje que o Governo aceita retira a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020 para acomodar as preocupações levantadas ao texto, incluindo pelas bancadas do executivo.

"O Governo aceita retirar o OGE e promete ajustar o texto para acomodar as preocupações dos distintos deputados e para o voltar a apresentar para discussão atempada", afirmou Taur Matan Ruak.

"Agradeço a paciência, a dedicação de todos os deputados em ajudar, a dar o seu contributo para aprovar o documento do OGE para 2020", frisou numa curta declaração durante o debate na generalidade.