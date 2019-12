Actualidade

As novas instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), em Xabregas, na zona oriental de Lisboa, vão ser inauguradas "até ao final do primeiro trimestre de 2020", disse à Lusa fonte oficial.

A "conclusão dos trabalhos" está prevista "até ao final do ano", "a mudança, para o início de 2020, e a inauguração até ao final do primeiro trimestre de 2020", adiantou a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), com o Laboratório de Conservação e Restauro do CNANS, a iniciar a atividade no local, nessa altura, embora o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (STARQ) alerte para a falta de trabalhadores na ária náutica e subaquática.

A confirmação das datas de abertura coincide com a assinatura de um protocolo entre a DGPC, a Marinha e a Autoridade Marítima Portuguesa, entre outras entidades, com vista ao estudo e investigação na arqueologia subaquática, e também com a assinatura, por Portugal, do Mecanismo Financeiro EEA Grants, que inclui, entre outras áreas, a "reabilitação e requalificação do património cultural costeiro".