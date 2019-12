Macau/20 anos

O diretor do Gabinete de Ligação de Pequim considerou, num artigo publicado hoje, que Macau "prova totalmente" a "viabilidade e popularidade" da fórmula 'um país, dois sistemas' e enalteceu a "tradição patriota" da região semiautónoma.

"Como uma pérola brilhante no mar do Sul da China, Macau floresce agora com uma luz deslumbrante que atrai a atenção do mundo", descreveu Fu Ziying, num longo texto difundido pela 'Qiushi' ("A busca pela verdade"), uma importante publicação do Partido Comunista Chinês (PCC).

Apontando a melhoria dos índices na economia, ensino ou saúde, desde a transferência de soberania para a China, em 1999, o diretor do Gabinete de Ligação do Governo Central na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) enfatizou o "patriotismo" do território, que comemora este mês 20 anos da transferência do exercício da soberania de Portugal para a China.