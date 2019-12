Actualidade

A 18.ª edição do Festival Temps D'Images vai decorrer em 2020, pela primeira vez, em dois momentos do ano, no final de maio e início de junho, e no final de outubro, início de novembro, revelou hoje a diretora artística.

Contactada pela agência Lusa para um balanço da 17.ª edição do festival multidisciplinar, que encerrou no domingo, Mariana Brandão avançou que, no próximo ano, "será a primeira vez na sua existência que o Temps D'Images, se desdobra em dois momentos".

Sobre os motivos desta alteração, já que o certame se apresenta habitualmente ao longo de um único mês em mais de uma dezena de espaços da capital, Mariana Brandão justificou: "O objetivo é para nos articularmos com o calendário da oferta cultural em Lisboa, e otimizar os resultados o mais possível para favorecer o trabalho dos artistas, e a fruição por parte do público".