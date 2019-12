COP25

Dezenas de pessoas estão desde o início da manhã concentradas na Doca de Santo Amaro, em Lisboa, à espera da jovem ativista sueca Greta Thunberg, que chega hoje a Portugal, após atravessar o Atlântico em catamarã.

À espera da jovem estão dezenas de pessoas de todas as idades e um batalhão de jornalistas, muitos deles de órgãos de comunicação social espanhóis.

Muitos jovens vestem t-shirts brancas com a inscrição "Justiça Climática" e empunham cartazes. No meio, uma criança, de mão dada com a mãe, exibe orgulhosamente um cartaz com frases "I´m with her" (Estou com ela), acompanhada de um desenho do planeta Terra.