NATO

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou "desagradável" e "uma falta de respeito" a posição do presidente francês que afirmou recentemente que a NATO está em estado de "morte cerebral".

Trump iniciou com esta resposta uma conferência de imprensa conjunta com o secretário geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, antes do início dos trabalhos da cimeira da organização, em Londres.

A cimeira assinala os 70 anos da Aliança Atlântica e decorre até quarta-feira.