Actualidade

O centenário de Bernardo Santareno vai ser assinalado ao longo do próximo ano com uma série de iniciativas, que passam pela estreia da sua peça "O Pecado de João Agonia" no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Iniciativa da atriz e encenadora Fernanda Lapa e da sua Escola de Mulheres, o programa de comemorações começa no dia 18 de janeiro de 2020 com um colóquio e uma exposição na Fundação Calouste Gulbenkian, organizados pela fundação em parceria com a Associação Portuguesa de Escritores e pela Escola de Mulheres-Oficina de Teatro.

Um dos pontos altos das celebrações é a estreia da peça "O Pecado de João Agonia", da autoria do dramaturgo, uma obra de 1960 em que é abordada a homossexualidade e a repressão social, que se estreará no Teatro da Trindade, encenada por Fernanda Lapa, numa coprodução com esta sala de espetáculos.