Actualidade

Portugal vai receber em 2020 a Challenger Cup, no pavilhão multiusos de Gondomar, de 24 a 28 de junho, prova que dará acesso em 2021 à Liga das Nações, anunciou hoje a Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

"Estou muito satisfeito com o facto de a Challenger Cup regressar a Portugal, pois, após organizar com sucesso a competição em 2018, fica claro que os adeptos portugueses são apaixonados por voleibol e desejam a realização de um número cada vez maior de eventos de elite organizados no seu país", referiu o presidente da FIVB, Ary Graça.

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), Vicente Araújo, realçou a honra que é para Portugal ser selecionado para anfitrião da Challenger Cup pela segunda vez.