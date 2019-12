Actualidade

Um total de 100.570 pessoas com deficiência ou incapacidade recebem, em 95% dos casos, 273,39 euros por mês através da Prestação Social para a Inclusão (PSI) que visa promover o combate à pobreza e incentivar a participação laboral.

A PSI foi criada em 2017 e segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) contribuiu para simplificar o quadro de benefícios existente até então, nomeadamente o Subsídio Mensal Vitalício, a Pensão Social de Invalidez e a Pensão de Invalidez do Regime Transitório dos Trabalhadores Agrícolas, aumentando a eficácia na proteção social das pessoas com deficiência.

Hoje assinala-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e em comunicado o MTSSS destaca que de janeiro a setembro deste ano, a despesa com a PSI totalizou 248,3 milhões de euros, um crescimento de 28% face ao mesmo período do ano passado.