Actualidade

A Casa da Música vai dedicar o ano de 2020 a França, que já foi país em destaque em 2012 na instituição que assinala o seu 15.º aniversário com uma programação que inclui a integral das sinfonias de Beethoven.

A programação de 2020 da instituição portuense, apresentada hoje, revelou os franceses Pierre-Laurent Aimard e Philippe Manoury como Artista e Compositor em Residência, respetivamente.

Num ano em que a Casa da Música vai acolher o regresso de nomes como o pianista russo Grigory Sokolov, a programação de 2020 arranca no dia 03 de janeiro, com o Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Sinfónica do Porto, dirigida por Takuo Yuasa.